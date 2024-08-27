Зеленский анонсировал кадровые перестановки в кабмине

Зеленский анонсировал кадровые перестановки в кабинете министров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в кабинете министров страны. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Что касается правительства — мы в диалоге с премьер-министром, у нас много есть исполняющих обязанности. Нам нужно прежде всего решить этот вопрос. Мы сфокусированы на этом», — сказал президент.

Он также сообщил, что в ближайшее время сконцентрируется на этом вопросе, и тогда в Верховной Раде смогут проголосовать за новый состав кабмина. Президент попросил дать правительству немного времени, чтобы показать все изменения.

Ранее Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. Он заявил, что все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для него.