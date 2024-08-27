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15:23, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский объявил о предстоящей встрече с Байденом

Зеленский объявил о предстоящей встрече с Байденом в сентябре

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский анонсировал очную встречу с Байденом и поблагодарил его администрацию за поддержку Украины. Он подчеркнул, что положение Украины во многом зависит от поддержки США.

«Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН», — заявил политик.

Ранее Зеленский сравнил переговоры об ударах Вооруженными силами Украины западным оружием вглубь территории России с игрой в пинг-понг. Он рассказал, что западные политики избегают разговора на эту тему.

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      Юрий Леонов
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