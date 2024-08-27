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17:47, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев

Зеленский: нужно вернуть уехавших от мобилизации украинцев, решение будет осенью

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Властям Украины нужно вернуть уехавших от мобилизации украинцев без принуждения. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский потребовал от властей страны вернуть уехавших от мобилизации военнообязанных украинцев, а также детей и студентов. Он подчеркнул, что усилий МИД Украины по возвращению граждан в страну недостаточно.

«Нам нужно вернуть взрослое население, детей на Украину. Нам нужно принять решение осенью», — заявил политик. По его словам, решением вопроса займется министерство единства, которое будет создано в ближайшее время. Зеленский отметил необходимость вернуть в страну 7,5 миллионов уехавших украинцев и вывести из тени налогоплательщиков.

Ранее Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. По его словам, Киеву надо иметь сильные позиции для диалога.

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      Юрий Леонов
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