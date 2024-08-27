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16:26, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об использовании F-16 на фронте

Зеленский: Украина уже использовала поставленные F-16 на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны уже использовали американские истребители F-16 на фронте. Его слова передает издание «Общественное».

«F-16 это очень хороший результат, немало об этом говорили. В рамках ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, Украине недостаточно имеющихся самолетов, а в планах тренировать больше пилотов в США.

Ранее стало известно, что американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin планирует обучать украинских пилотов истребителей своего производства F-16 в Румынии. При этом Lockheed Martin намерена обслуживать переданные Украине самолеты в сервисном центре в соседней Польше.

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      Валентин Карант
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