Зеленский рассказал об использовании F-16 на фронте

Зеленский: Украина уже использовала поставленные F-16 на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны уже использовали американские истребители F-16 на фронте. Его слова передает издание «Общественное».

«F-16 это очень хороший результат, немало об этом говорили. В рамках ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, Украине недостаточно имеющихся самолетов, а в планах тренировать больше пилотов в США.

Ранее стало известно, что американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin планирует обучать украинских пилотов истребителей своего производства F-16 в Румынии. При этом Lockheed Martin намерена обслуживать переданные Украине самолеты в сервисном центре в соседней Польше.