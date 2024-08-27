Defense One: Lockheed Martin планирует обучать украинских пилотов F-16 в Румынии

Американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin планирует обучать украинских пилотов истребителей своего производства F-16 в Румынии. Об этом в интервью порталу Defense One сообщил исполнительный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

«Пока что Украина и правительство США определяют, какой подход будет лучшим для обучения украинских пилотов. Если они решат, что обучение в румынском центре корпорации является правильным подходом, то мы последуем их решению и сделаем так», — сказал он.

При этом Lockheed Martin намерена обслуживать переданные Украине самолеты в сервисном центре в соседней Польше, также отметил представитель компании.

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) и Ричард Блументаль заявили, что Украина приглашает на службу отставных пилотов стран НАТО, способных летать на истребителях F-16.