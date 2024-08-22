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02:24, 22 августа 2024Мир

Украина приглашала на службу отставных пилотов НАТО

«РВ»: Украина приглашает на службу отставных пилотов, умеющих летать на F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина приглашает на службу отставных пилотов стран-членов Североатлантического альянса (НАТО), которые умеют летать на истребителях F-16. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что подобное заявление сделали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль во время визитов в Киев.

Авторы канала подчеркивают, что ушедшим на пенсию пилотам крайне сложно отправиться в зону боевых действий. Для этого им необходимо получить разрешение от правительств стран-членов Альянса.

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России. Ими являются крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.

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      Евгений Силаев
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