Lockheed Martin вызвалась чинить переданные Украине F-16 в Польше

Defense One: Lockheed Martin планирует обслуживать переданные ВСУ F-16 в Польше

Американская корпорация Lockheed Martin планирует обслуживать переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 в своем сервисном центре в Польше. Об этом в интервью порталу Defense One сообщил исполнительный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

«В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион», — сказал он, отмечая, что руководство Lockheed Martin согласует свои действия с властями США.

Ранее американский журнал National Interest назвал разработанные Lockheed Martin крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) «стелс-боеприпасами» Украины для ударов по России. Ракета предусмотрена для использования в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы, а ее дальность превышает 322 километра.