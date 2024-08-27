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12:01, 27 августа 2024Мир

Lockheed Martin вызвалась чинить переданные Украине F-16 в Польше

Defense One: Lockheed Martin планирует обслуживать переданные ВСУ F-16 в Польше

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американская корпорация Lockheed Martin планирует обслуживать переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 в своем сервисном центре в Польше. Об этом в интервью порталу Defense One сообщил исполнительный директор компании Фрэнк Сент-Джон.

«В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион», — сказал он, отмечая, что руководство Lockheed Martin согласует свои действия с властями США.

Ранее американский журнал National Interest назвал разработанные Lockheed Martin крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) «стелс-боеприпасами» Украины для ударов по России. Ракета предусмотрена для использования в условиях активной работы систем радиоэлектронной борьбы, а ее дальность превышает 322 километра.

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      Глеб Бажуткин
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