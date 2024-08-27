Зеленский высказался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский назвал политическим заявлением мирный план Китая по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал политическим заявлением мирный план Китая по решению конфликта. Об этом он заявил в интервью бразильской газете О Globo.

«Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь два дня назад и спросил меня: что вы думаете о китайском плане? И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление», — высказался украинский лидер.

По его мнению, так Китай якобы демонстрирует, что не забывает о конфликте, но «это просто что-то на бумаге». Зеленский также сообщил, что готов принять только конкретные предложения.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что НАТО спровоцировала вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Как он отметил, возглавляемые США союзники по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах».