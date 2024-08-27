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19:40, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский назвал политическим заявлением мирный план Китая по Украине

Фото: Kin Cheung / AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал политическим заявлением мирный план Китая по решению конфликта. Об этом он заявил в интервью бразильской газете О Globo.

«Премьер-министр Индии [Нарендра] Моди был здесь два дня назад и спросил меня: что вы думаете о китайском плане? И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление», — высказался украинский лидер.

По его мнению, так Китай якобы демонстрирует, что не забывает о конфликте, но «это просто что-то на бумаге». Зеленский также сообщил, что готов принять только конкретные предложения.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что НАТО спровоцировала вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Как он отметил, возглавляемые США союзники по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах».

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      Кристина Есикова
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