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19:14, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о нежелании Бразилии участвовать в мирном плане Украины

Зеленский: Бразилия отказывается присоединиться к мирному плану Украины

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Бразилия и ее президент Луис Инасиу Лула да Силва отказываются присоединиться к мирному плану Украины по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете O Globo.

«Его (президента Бразилии — прим. «Ленты.ру») команда принесла нам резолюцию перед "встречей за мир", которую мы организовали, но Бразилия не захотела приехать, президент Лула не захотел приехать. Это был позор. Я несколько раз встречался с его командой, но до сих пор они не присоединились к нам в поисках решения», — заявил он.

По словам украинского лидера, несмотря на это, Бразилия присоединилась к плану мирного урегулирования конфликта, разработанному Китаем.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву принять участие во втором «саммите мира». По его словам, в случае отсутствия на мероприятии представителей России часть стран может отказаться от участия в нем.

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      Александр Курбатов
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