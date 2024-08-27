Зеленский заявил об отсутствии денег на производство собственной военной техники

Зеленский: у Украины нет денег на производство собственного вооружения

У Украины нет денег на производство собственного вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе телемарафона.

Президент рассказал о прогрессе в области разработки собственного вооружения в стране. Он заявил, что это дорогостоящая программа и нужно вкладывать в нее деньги. «На это денег в нашем бюджете на сегодня уже нет, правительство отдало все», — резюмировал президент.

Зеленский также рассказал о замедлении поставок пакетов военной помощи со стороны Конгресса США, заявив о наличии достаточного количества денег для реализации этого пункта сотрудничества.

Ранее Минфин Украины заявил о том, что в 2025 году стране потребуются дополнительные 12-15 миллиардов долларов внешней финансовой помощи от западных партнеров.