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05:01, 27 августа 2024Забота о себе

Жалующейся на пикантную проблему во время секса полной женщине дали совет

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, жалующей на пикантную проблему, с которой она сталкивается во время секса. Ее письмо и совет специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, у нее два партнера, один из которых имеет мало опыта в сексе, а другой — человек с инвалидностью. Их половые органы, как и половые органы ее предыдущих партнеров, постоянно выскальзывают из нее. «Я много двигаюсь и, очевидно, промокаю сильнее, чем предыдущие партнерши большинства моих избранников. Но я знаю, что один мой партнер немного стесняется своей неопытности и что немного нервничает, если поза неудачная. Я бы хотела дать ему какой-нибудь совет», — пишет она.

Второй партнер из-за своей болезни нечасто может совершать много активных движений во время секса и может принять не каждую позу. «Я толстая женщина с большим животом и очень полными бедрами, всему этому нужно много места спереди. А многие советы по сексу предназначены для худых людей и не всегда удобны, не учитывают живот», — объяснила она.

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В ответ Юзвяк процитировал сексолога Ханну Бланк Бойд, автора руководств по сексу для полных людей. «Подушка под ягодицы партнера снизу может помочь создать больше места как для большого живота, так и для крупных бедер женщины сверху. Если это невозможно, рассмотрите вариант "обратной наездницы" — когда вы смотрите на ноги партнера, это обычно дает больше места для живота и бедер», — написала она.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, которая нашла у партнера в компьютере необычное порно и удивилась его выбору. В ответ он попросил задуматься, почему доверие в паре упало настолько, что женщине захотелось покопаться в закрытых вкладках.

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      Александра Лисица
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