Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:43, 27 августа 2024Из жизни

Женщина с огромным IQ бросила Оксфорд и стала секс-работницей

Мелисса Тодд

Мелисса Тодд. Кадр: Melissa Todd / YouTube

Британка с огромным IQ рассказала, как бросила Оксфорд и стала секс-работницей. Об этом пишет Daily Mirror.

В 12 лет Мелисса Тодд прошла тест на уровень интеллекта и набрала 178 баллов — больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, показатели IQ которых оценивают в 160 баллов. В школе она получала только отличные оценки и впоследствии смогла поступить в Оксфордский университет.

Тодд вспоминает, что учеба сводила ее с ума, поэтому она решила взять академический отпуск. Во время него ей и попалась вакансия танцовщицы в баре. Тодд любила танцевать и посчитала предложение «забавным». К тому же за смену платили 600 фунтов стерлингов, а в тот период она остро нуждалась в деньгах.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий. Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий.Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?
26 июня 2021

Сначала, как рассказывает женщина, она воспринимала работу в баре как временную, но постепенно начала все глубже погружалась в секс-индустрию. Ей стали предлагать сниматься в порно, участвовать в пип-шоу и зарабатывать на эротических фотосессиях. Постепенно она поняла, что вряд ли вернется в Оксфорд. Сейчас женщине 48 лет, она продолжает работать порномоделью и, по ее словам, наслаждается этим.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Два года она не занималась сексом из-за страха перед Богом, пока не поняла, что вера нужна лишь для контроля общества, от осуждения которого она устала.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине. Одной из целей стало крупнейшее в стране хранилище газа

      В Германии рассказали о роли властей США в аресте Дурова

      Россиянам рассказали о неожиданных правилах обращения с холодильниками

      Женщина с огромным IQ бросила Оксфорд и стала секс-работницей

      Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

      Минобороны отчиталось об итогах массированного удара по Украине

      Пентагон признал продвижение Российской армии

      В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против церкви

      В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

      Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше