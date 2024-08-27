Женщина с огромным IQ бросила Оксфорд и стала секс-работницей

Британка с огромным IQ рассказала, как бросила Оксфорд и стала секс-работницей. Об этом пишет Daily Mirror.

В 12 лет Мелисса Тодд прошла тест на уровень интеллекта и набрала 178 баллов — больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, показатели IQ которых оценивают в 160 баллов. В школе она получала только отличные оценки и впоследствии смогла поступить в Оксфордский университет.

Тодд вспоминает, что учеба сводила ее с ума, поэтому она решила взять академический отпуск. Во время него ей и попалась вакансия танцовщицы в баре. Тодд любила танцевать и посчитала предложение «забавным». К тому же за смену платили 600 фунтов стерлингов, а в тот период она остро нуждалась в деньгах.

Сначала, как рассказывает женщина, она воспринимала работу в баре как временную, но постепенно начала все глубже погружалась в секс-индустрию. Ей стали предлагать сниматься в порно, участвовать в пип-шоу и зарабатывать на эротических фотосессиях. Постепенно она поняла, что вряд ли вернется в Оксфорд. Сейчас женщине 48 лет, она продолжает работать порномоделью и, по ее словам, наслаждается этим.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании пришла в секс-индустрию после того, как перестала бояться ада. Два года она не занималась сексом из-за страха перед Богом, пока не поняла, что вера нужна лишь для контроля общества, от осуждения которого она устала.