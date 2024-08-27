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08:31, 27 августа 2024Забота о себе

Женщинам раскрыли главный секрет хорошего секса

Фото: Unsplash

Чтобы всегда получать удовольствие в постели, не надо заниматься любовью через силу, считает секс-коуч Альмара Абгарян. Главный секрет хорошего секса она раскрыла изданию Metro.

Абгарян убеждена: если интимная близость не приносит удовольствия, надо говорить об этом партнеру и сразу прерывать половой акт. Она отметила, что придерживаться этого на первый взгляд простого правила невероятно сложно. Многие женщины боятся обидеть возлюбленного, переживают, что их сочтут скучными, или не знают, как объяснить ему свое поведение.

Тем не менее Абгарян уверена, что надо отбросить сомнения и не делать то, что не нравится. При этом она считает, что не имеет значения, находится рядом новый половой партнер или муж.

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Коуч подчеркнула, что прервать половой акт надо мягко и тактично, чтобы не обидеть мужчину. «Даже если он все делает плохо, не надо об этом сразу объявлять. Лучше сказать что-то вроде: "Я бы хотела остановиться и подумать, почему я так себя чувствую"», — дала совет коуч.

Абгарян добавила, что отсутствие сексуального желания не всегда связано с проблемами в отношениях или плохой техникой партнера. Иногда возбуждение внезапно исчезает из-за усталости или тревожных мыслей. В этом случае не надо продолжать заниматься любовью через силу, лучше отложить близость до более подходящего момента, убеждена Абгарян.

Ранее секс-коуч Дитте Йенсен подсказала способы разнообразить интимную переписку. Она посоветовала, прежде чем переходить к откровенным сообщениям, отправить наводящий на размышления текст.

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      Алиса Дмитриева
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