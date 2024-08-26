Секс-коуч назвала способы разнообразить интимную переписку

Интимная переписка ничем не отличается от интимного контакта в реальной жизни, для которого очень важна прелюдия, рассказала секс-коуч Дитте Йенсен. Способы разнообразить сексуальную переписку она назвала в материале для Hypebae.

Прежде чем переходить к прямолинейным откровенностям, она порекомендовала отправить наводящий на размышления текст, например: «Я весь день думала о том, как хочу поцеловать тебя». Далее, продолжила Йенсен, нужно описать свои ощущения максимально подробно, рассказывая о цветах, вкусах, прикосновениях партнера — так можно создать подходящую атмосферу для соблазнения на дистанции. «Иногда слов недостаточно. Если вы более доминирующая девушка, добавьте смайлик с чертиком», — посоветовала она.

Во время секстинга, добавила коуч, можно использовать секс-игрушку и рассказывать партнеру о том, как именно ее применяют или применили бы прямо сейчас. «Если процесс завис или движется в направлении, которое вас не возбуждает, не переживайте. Попробуйте отправить партнеру сообщение о том, что вы хотите, чтобы он сделал с вами, и направьте его в верном направлении», — отметила она, подчеркнув, что в ответ нужно не скупиться на комплименты.

Наконец, напомнила Йенсен, согласие является ключевым моментом в секстинге: нужно получить разрешение на интимное общение в такой форме и обозначить свои желания и границы. «Поначалу сообщение о своих сексуальных желаниях может показаться неловким, но как только вы почувствуете себя комфортно, сближение будет еще более тесным», — уверена коуч.

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