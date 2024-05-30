Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 30 мая 2024Забота о себе

Женщин предостерегли от ошибок при выполнении усиляющего оргазмы упражнения

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

При выполнении упражнения Кегеля, полезного для мышц тазового дна и увеличивающего вероятность наступления оргазма у женщин, нужно соблюдать определенные правила, рассказала секс-коуч Джиджи Фонг. От распространенных ошибок она предостерегла в колонке для издания Hypebae.

Фонг рассказала, что выполнение упражнения Кегеля с тренажером в виде вагинальных шариков различного размера помогает укрепить мышцы тазового дна, вагинальные мышцы, избежать протечек мочи и усилить оргазмы. «Увеличивайте вес шариков постепенно, начинайте с коротких тренировок по 15 минут или меньше, всегда мойте шарики Кегеля до и после использования», — порекомендовала Фонг.

Главными ошибками во время тренировок специалистка назвала выбор самого тяжелого шарика для первого занятия, попытки продолжать тренировку, несмотря на неприятные ощущения и боль в вагинальных мышцах, а также решение использовать шарики дольше четырех часов в день.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
Слив интимных фотографий и проблемы в семье. Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
Слив интимных фотографий и проблемы в семье.Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
14 марта 2024

Ранее Фонг дала объяснение желанию в последний раз вступить в интимную близость с бывшими партнерами. Она заявила, что в объятия экс-партнеров людей толкает желание гарантированно получить удовольствие и страх перед будущим.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

      Лавров прокомментировал юридический статус Зеленского после 20 мая

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

      Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

      Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше