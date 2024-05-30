Женщин предостерегли от ошибок при выполнении усиляющего оргазмы упражнения

При выполнении упражнения Кегеля, полезного для мышц тазового дна и увеличивающего вероятность наступления оргазма у женщин, нужно соблюдать определенные правила, рассказала секс-коуч Джиджи Фонг. От распространенных ошибок она предостерегла в колонке для издания Hypebae.

Фонг рассказала, что выполнение упражнения Кегеля с тренажером в виде вагинальных шариков различного размера помогает укрепить мышцы тазового дна, вагинальные мышцы, избежать протечек мочи и усилить оргазмы. «Увеличивайте вес шариков постепенно, начинайте с коротких тренировок по 15 минут или меньше, всегда мойте шарики Кегеля до и после использования», — порекомендовала Фонг.

Главными ошибками во время тренировок специалистка назвала выбор самого тяжелого шарика для первого занятия, попытки продолжать тренировку, несмотря на неприятные ощущения и боль в вагинальных мышцах, а также решение использовать шарики дольше четырех часов в день.

Ранее Фонг дала объяснение желанию в последний раз вступить в интимную близость с бывшими партнерами. Она заявила, что в объятия экс-партнеров людей толкает желание гарантированно получить удовольствие и страх перед будущим.