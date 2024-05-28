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02:02, 28 мая 2024Забота о себе

Желанию в последний раз заняться сексом с бывшими нашли объяснение

Фото: Unsplash

Прощальный секс кажется прекрасной идеей только в теории, считает секс-коуч Джиджи Фонг. Объяснение желанию в последний раз вступить в интимную близость с бывшими она нашла в колонке для издания Hypebae.

По словам Фонг, прощальный секс редко становится последним. «А если он и таков, готовы ли вы расстаться после удивительной, честной, эмоциональной интимной близости? Конечно, нет, не очень мудрое решение!» — уверена она.

Кроме того, добавила секс-коуч, после секса человека может накрыть чувство вины. «К сожалению, иногда мы, люди, прислушиваемся к своим желаниям больше, чем к голосу разума, и вы не узнаете, что это было плохое решение, пока посткоитальная ясность не войдет в чат», — написала Фонг.

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Она заявила, что в объятия экс-партнеров людей толкает желание гарантированно получить удовольствие и страх перед будущим. «Вы вспоминаете секс со своим бывшим, потому что это самое близкое воспоминание о сексе, во-первых. А во-вторых, вы жаждете близости. Самый разумный ход — это начало интимной жизни с новыми персонажами и еще более захватывающим сюжетом», — считает она.

Ранее Джиджи Фонг назвала поводы разорвать отношения вместо паузы в них. Первый ее довод — постоянные ссоры на одну и ту же тему, которые означают, что никто из партнеров не ищет решения.

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      Александра Лисица
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