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12:35, 27 августа 2024Забота о себе

Звезда «Форсажа» рассказала об опыте суррогатного материнства

Джордана Брюстер удивилась реакции на свой рассказ о суррогатном материнстве

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Джордана Брюстер рассказала об опыте суррогатного материнства, к которому прибегла дважды. Слова 44-летней звезды «Форсажа» цитирует таблоид People.

По словам Брюстер, она удивилась положительной реакции публики на ее решение в 2015 году честно рассказать о рождении детей. «Другие матери обращались ко мне с просьбой помочь, посоветовать. Я думаю, что нам все возвращается, и если я могу помочь кому-то с трудностями, через которые мне самой пришлось пройти, я более чем счастлива сделать это», — призналась актриса.

В интервью 2015 года о рождении сыновей с помощью суррогатной матери актриса говорила, что могла быть только честной в этом вопросе, поскольку всем было очевидно, что она не беременна. «Иногда я чувствую себя немного обделенной, когда другие мамы рассказывают про свой опыт рождения, ощущаю, что что-то потеряла, потому что не вынашивала ребенка», — отметила она.

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10-летний Джулиан и 8-летний Роуэн, сыновья Брюстер от брака с Эндрю Формом, были рождены с помощью суррогатной матери. Актриса вышла замуж за своего нынешнего мужа Мэйсона Морфита в 2022 году, пара также воспитывает четверых детей Морфита.

Ранее мужчина изменил жене с ее сестрой-близнецом и заявил, что пошел на это ради семьи. В TikTok женщина рассказала, что муж и ее сестра-близнец приготовили ей необычный сюрприз: они решили зачать ребенка и отдать ей.

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      Александра Лисица
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