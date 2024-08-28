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11:16, 28 августа 2024Ценности

57-летняя Николь Кидман снялась топлес для журнала

Фото: Lofficielitalia / Michael "Skiny" Power / Balmain

Австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel. Соответствующий материал появился на сайте издания.

57-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в облегающей черной юбке с завышенной талией французского модного дома Balmain. Она прикрывала ладонями обнаженную грудь и повернулась спиной к камере, продемонстрировав мышцы рук и спины.

Фото: Lofficielitalia / Michael "Skiny" Power / Balmain

Она также позировала на фото в пальто и туфлях на высоких каблуках бренда Alaia, присев на стул с разведенными в стороны оголенными ногами. Известно, что автором кадров выступил фэшн-фотограф Мэтью Брукс.

Ранее в августе 61-летняя американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала Interview.

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      Карина Черных
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