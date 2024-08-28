Российский город атаковали летучие мыши

Летучие мыши выселяют из квартир жителей Новороссийска

Жители Новороссийска жалуются на засилье летучих мышей: рукокрылые выселяют горожан из квартир. О ситуации с дикими животными пишет глава новороссийских спасателей Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

Рукокрылые атаковали жильцов многоэтажек на улицах Вруцкого и Видова. За последнюю ночь в окна домов, расположенных на этих улицах, залетело около дюжины летучих мышей. Их всех выпустили на улицу.

Нашествия этих животных ожидают и на другом курорте. По сведениям Сочинского национального парка, через город проходят миграционные пути летучих мышей, в августе они летят на зимовку. Чтобы предотвратить визиты рукокрылых, эксперты советуют закрывать на ночь форточки либо ставить на окна москитные сетки.

Летом летучие мыши залетают в квартиры случайно — обычно так делают молодые особи, еще не научившиеся ориентироваться в пространстве. Осенью и зимой летучие мыши могут залетать в человеческое жилье в поисках укрытия для спячки. Выносить их на улицу в холодное время года нельзя, лучше обратиться за помощью к специалистам.