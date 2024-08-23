Россиянам дали советы на случай встречи с летучей мышью

Эксперт Первушина: нельзя выносить летучую мышь на улицу во время зимней спячки

В холода летучие мыши нередко залетают в квартиры к россиянам в поисках места для зимовки. Обнаружив животное дома в состоянии спячки, его нельзя выносить на улицу. Что делать, столкнувшись с рукокрылым, E1.RU рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии и моделирования ИЭРиЖ УрО РАН Евгения Первушина.

В летнее время в форточку, как правило, залетают молодые летучие мыши, еще не научившиеся ориентироваться в пространстве. «Так животные учатся летать, обследуют пространство вокруг. Если одна мышь залетела к вам, она начинает звать на помощь остальных, и часто бывает, что в квартиру залетает сразу несколько животных», — предупреждает эксперт. Спасением для жильцов станут москитные сетки, рекомендует Первушина.

При встрече с летучей мышью люди обычно опасаются бешенства. Правда, случаев заражения, по словам Первушиной, зафиксировано не так много. Тем не менее нельзя забывать о правилах безопасности при обращении с дикими животными. «Любое бешеное животное агрессивно, оно нападает и имеет больной вид, поэтому голыми руками летучих мышей брать не надо», — предупреждает собеседница портала.

Прежде всего это необходимо объяснить ребенку: так, увидев летучую мышь в позе обороны с раскрытым ртом, дети часто суют в ее пасть пальцы. Зубы у рукокрылых мелкие и обычно не способны прокусить кожу. В обратном случае нужно промыть рану водой и обработать зеленкой. Затем стоит обратиться в травмпункт или больницу, где пострадавшего привьют от бешенства.

Прогнать мышь из дома можно перчаткой, плотной тряпкой или пакетом. Завернутое в ткань животное следует отнести на улицу, но только до середины октября, пока нет снега: оказавшись на воле в мороз, оно может не выжить. В холода Первушина рекомендует обращаться за помощью в ветслужбы и к специалистам по летучим мышам.

Ранее летучая мышь попала домой к жительнице Улан-Удэ. Животное вынесли на улицу в прозрачном коробе, вооружившись перчатками. Столкнувшись с рукокрылым в квартире, житель подмосковного Орехово-Зуево вызвал спасателей. Красноярец, выпустив летучую мышь на волю, неожиданно для себя, обнаружил дома пару ее детенышей.