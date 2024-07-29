Россиянка обнаружила дома дикое животное

В квартиру к жительнице Улан-Удэ попала летучая мышь

Домой к жительнице Улан-Удэ попала летучая мышь. О неожиданной находке россиянки пишет газета «Номер один».

Пытаясь спастись от дождя, животное впорхнуло через открытое окно в одну из квартир элитного жилого комплекса по улице Трубачеева. «В тот вечер у нас дома горел ночник, а на улице был сильный ливень. Возможно, его свет приманил летучую мышь, которая пыталась спастись от непогоды», — вспоминает собственница.

Влетев внутрь, летучая мышь начала биться о натяжной потолок — жильцы услышали стук, но отреагировали на него не сразу. Включенный свет испугал рукокрылое: оно стало прятаться в шторах, а затем поползло по карнизу вниз. Спустя некоторое время женщина обнаружила зверя на подоконнике. Муж хозяйки в перчатках изловил дикое животное и вынес на общий балкон в прозрачном коробе. Оказавшись на воле, мышь быстро улетела.

Несколькими днями ранее с летучей мышью столкнулся житель подмосковного Орехово-Зуево. Для поимки животного он вызвал спасателей. В начале месяца аналогичная ситуация произошла в Красноярске. Выпустив летучую мышь на волю, хозяин квартиры обнаружил дома пару ее детенышей.