Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 25 июля 2024Экономика

Летучая мышь залетела в квартиру и напугала жителя Подмосковья

В квартиру жителя Орехово-Зуево попала летучая мышь, ее поймали спасатели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В квартиру жителя подмосковного Орехово-Зуево залетела летучая мышь. Мужчина испугался животного и вызвал спасателей, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас» в своем Telegram-канале.

Хозяин квартиры заметил мечущуюся по комнате летучую мышь, когда встал рано утром на работу. «Обследовав жилплощадь, расположенную на восьмом этаже девятиэтажки, нетопырь приземлился на коробку под столом в одной из комнат, устроившись там, видимо, для дневного сна», — рассказали в ведомстве.

Из-за нехватки опыта в общении с таким млекопитающим мужчина вызвал спасателей. Специалисты поймали летучую мышь и выпустили ее на волю.

В июне летучая мышь проникла в одну из московских квартир. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня в квартире жилого дома на улице Адмирала Лазарева. Животное попало в жилье через окно и обосновалась на стене комнаты. Жильцы вызвали экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Российский губернатор впервые вышел на связь после гибели 16-летнего сына в ДТП

      В России выросли продажи одной автозапчасти

      В Польше предрекли Украине сложную зиму

      Пожилым людям посоветовали чаще решать кроссворды и меньше смотреть телевизор

      Найден способ превратить пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

      Мужчина выжил после 438 дней в океане и был обвинен в каннибализме

      В армии России сообщили о переходе ВСУ к обороне в районе Соледара

      В России заблокировали тысячи сайтов за фейки и призывы к экстремизму

      Харрис запросила документы у кандидатов в вице-президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше