Россиянин обнаружил в квартире неожиданную находку

Красноярец обнаружил в квартире летучих мышат

Житель Красноярска наткнулся на детенышей летучей мыши в своей квартире. О неожиданной находке россиянина сообщают «Вести Красноярск».

Инцидент произошел в районе улицы 9 Мая. Домой к мужчине случайно влетела летучая мышь. Хозяин поймал взрослую особь и выпустил на волю. Только наутро он обнаружил у себя еще двух новорожденных мышат.

Красноярец сразу сориентировался и отнес животных в центр охраны дикой природы. Специалисты определили их состояние как тяжелое: детеныши остались без пищи на сутки. Сотрудники фонда кормят мышат каждые сорок минут. Отмечается, что обычный корм для них не подходит и даже опасен: он может вызвать рахит и задержку роста. Им требуется особая смесь, которую производят за границей. Работники центра в данный момент не могут ее найти. Зверей держат в тепле и делают им массаж.

В декабре 2023 года на балконе одного из домов в другом городе, Ростове-на-Дону, обнаружили 306 летучих мышей. Как оказалось, рукокрылые проникли туда через щель в отливе и выбрали укрытие под обшивкой в качестве места для зимовки.