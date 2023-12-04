На балконе дома в российском городе нашли 306 летучих мышей

На балконе в центре Ростова-на-Дону обнаружили 306 летучих мышей

В доме в центре Ростова-на-Дону зоозащитники обнаружили 306 летучих мышей. Рукокрылые зимовали под обшивкой балкона, пишет «Комсомольская правда».

Животные проникли туда через щель в балконном отливе. Место для зимовки было проверенным: судя по отходам жизнедеятельности, колония пережидала там холода уже не первый год. Под обшивкой было найдено немало останков летучих мышей, запах от которых разносился на весь балкон.

Участники Ростовской группы помощи рукокрылым извлекли животных и приняли решение отправить их в Дагомыс, где сейчас стоит теплая погода. Травмированных летучих мышей повезли на лечение ветеринарам.

Ранее москвичей призвали не сбивать полотенцем летучих мышей, которые могут внезапно залететь на балконы домов. Этим можно повредить хрупкие крылья. В Мосприроды объяснили, что животные попадают в квартиры, охотясь на насекомых, а ближе к зиме — в поисках убежища.