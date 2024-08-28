Власти переселят жителей нескольких белгородских сел

Гладков: жителей нескольких сел в Белгородской области переселят

Оперштаб Белгородской области принял решение переселить жителей нескольких сел, об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дронова Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа», — отметил он.

Кроме того, власти закроют въезд в село Вязовое Краснояружского района. Попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два поселка Белгородской области. В Октябрьском в результате атаки дрона оказался уничтожен автомобиль. В этот момент внутри находился водитель, который успел покинуть транспортное средство.