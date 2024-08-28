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03:50, 28 августа 2024Россия

Блогеров захотели обязать создавать курсы в соответствии со стандартами образования

«Известия»: блогеров планируют обязать создавать курсы по стандартам образования

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Рособрнадзор планирует обязать блогеров создавать свои курсы в соответствии со стандартами образования. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова отправила соответствующий запрос в Рособрнадзор. «Известия» ознакомились с ответом ведомства.

«В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, в том числе организациями и ИП, не имеющими соответствующей лицензии, когда образовательную деятельность подменяют откровенным мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний или знаний, противоречащих современной науке, а также духовно-нравственным ценностям», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

В связи с этим ведомство предлагает создать реестр лиц и организаций, имеющих право создавать курсы, а также закрепить это законодательно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому предлагается предоставить дополнительный отпуск для самых стрессовых профессий

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      Евгений Силаев
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