Блогеров захотели обязать создавать курсы в соответствии со стандартами образования

«Известия»: блогеров планируют обязать создавать курсы по стандартам образования

Рособрнадзор планирует обязать блогеров создавать свои курсы в соответствии со стандартами образования. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова отправила соответствующий запрос в Рособрнадзор. «Известия» ознакомились с ответом ведомства.

«В интернет-пространстве участились случаи некачественного предоставления образовательных услуг, в том числе организациями и ИП, не имеющими соответствующей лицензии, когда образовательную деятельность подменяют откровенным мошенничеством, предоставлением околонаучных знаний или знаний, противоречащих современной науке, а также духовно-нравственным ценностям», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

В связи с этим ведомство предлагает создать реестр лиц и организаций, имеющих право создавать курсы, а также закрепить это законодательно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому предлагается предоставить дополнительный отпуск для самых стрессовых профессий