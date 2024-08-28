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12:51, 28 августа 2024Путешествия

Блогерша записала видео приготовления хлеба на борту самолета и подверглась критике

Кулинарная блогерша записала видео приготовления теста для хлеба на борту самолета и подверглась критике в сети. Ролик она разметила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание NDTV.

На размещенных в соцсети кадрах инфлюэнсерша Мария Бараделл смешивает соль, муку и воду в миске на откидном столике. Затем она замешивает тесто и придает ему круглую форму. Автор видео пояснила, что она хотела приготовить хлеб для своей сестры, в гости к которой летела.

Пользователи сети посчитали поступок блогерши слишком дерзким, заявив, что самолет — не самое подходящее место для урока кулинарии. Один из членов экипажа добавил, что Бараделл готовила хлеб в антисанитарных условиях, поскольку на откидных столиках люди иногда стригут ногти и даже меняют подгузники.

«Это смешно! Все ради внимания в социальных сетях. Боже!», «Представьте, вы садитесь на свое место, а ваш сосед устанавливает камеру и начинает доставать миски, ингредиенты и готовить хлеб», «Это неуважительно по отношению ко всем людям в самолете, страдающим аллергией на пшеницу или глютен», — написали разгневанные комментаторы.

Ранее стюардесса неназванной иностранной авиакомпании перечислила самые грязные места в салоне самолета. В список вошли карманы спинок сидений, подушки кресел и откидные столики.

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      Алина Черненко
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