Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

Daily Mail: стюардесса рассказала, что самое грязное место в самолете — карманы сидений

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании рассказала в своем видео в TikTok, что самое грязное место в самолете — это карманы спинок сидений. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

По словам бортпроводницы Бренды Орелус (Brenda Orelus) из Майами, которая за свою карьеру посетила более 90 стран, карманы спинок сидений грязнее, чем туалеты, подушки кресел и откидные столики. Стюардесса рассказала, что их чистят, «только если туда кого-то стошнит».

«Все, что делают уборщики, — это входят в самолет и выносят мусор. Так что в карманах сидений скапливаются микробы, и нет никакого регулярного обслуживания или очистки этих поверхностей, тогда как туалеты регулярно протираются и дезинфицируются», — пояснила Орелус.

Кроме того, стюардесса посоветовала пассажирам не использовать туалетную бумагу в самолетах, так как она часто бывает намокшей или испачканной. Вместо нее бортпроводница рекомендует брать бумажные салфетки, которые обычно находятся над раковиной.

Ранее стюардесса из Аргентины призвала пассажиров не менять подгузники детям на столике в салоне самолета. Она объяснила, что за этими столиками люди едят и пьют, а также кладут на них голову, чтобы поспать.