Большинство россиян оценили свое материальное положение одинаково

ФОМ: 22 % россиян назвали свое материальное положение хорошим

Большая часть (56 процентов) опрошенных россиян дали одинаковые оценки своему материальному положению, назвав его средним. Доли респондентов, заявивших о хорошем или плохом состоянии личных финансов, оказались примерно равными (22 и 20 процентов соответственно), следует из результатов опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом оптимистов среди участников исследования все же оказалось больше — 26 процентов надеются на улучшение своей финансовой ситуации в течение ближайшего года, 14 процентов полагают, что она может ухудшиться. В материалах также отмечается, что среди возрастных категорий чаще своим достатком довольны граждане 18-30 лет (40 процентов), реже — пожилые россияне (14 процентов).

Опрос был проведен с 9 по 11 августа среди полутора тысяч совершеннолетних респондентов, проживающих в 53 регионах РФ.

Реальные располагаемые доходы россиян растут в течение нескольких месяцев значительными темпами. Эксперты ожидают, что по итогам года они могут вырасти на более скромные 2,5 процента, оказавшись ниже текущих значений на фоне динамики роста цен в стране.