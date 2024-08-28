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12:24, 28 августа 2024Экономика

Большинство россиян оценили свое материальное положение одинаково

ФОМ: 22 % россиян назвали свое материальное положение хорошим

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Большая часть (56 процентов) опрошенных россиян дали одинаковые оценки своему материальному положению, назвав его средним. Доли респондентов, заявивших о хорошем или плохом состоянии личных финансов, оказались примерно равными (22 и 20 процентов соответственно), следует из результатов опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом оптимистов среди участников исследования все же оказалось больше — 26 процентов надеются на улучшение своей финансовой ситуации в течение ближайшего года, 14 процентов полагают, что она может ухудшиться. В материалах также отмечается, что среди возрастных категорий чаще своим достатком довольны граждане 18-30 лет (40 процентов), реже — пожилые россияне (14 процентов).

Опрос был проведен с 9 по 11 августа среди полутора тысяч совершеннолетних респондентов, проживающих в 53 регионах РФ.

Реальные располагаемые доходы россиян растут в течение нескольких месяцев значительными темпами. Эксперты ожидают, что по итогам года они могут вырасти на более скромные 2,5 процента, оказавшись ниже текущих значений на фоне динамики роста цен в стране.

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