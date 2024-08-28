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08:33, 28 августа 2024Экономика

Рост реальных доходов россиян оценили

Экономист Клишо: реальные доходы россиян вырастут в 2024 году на 2,5 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам года реальные доходы населения могут вырасти на 2,5 процента по сравнению с 2023-м, считает доцент кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРЭА Сергей Клишо, мнение которого приводит ТАСС. Специалист отметил, что региональные и отраслевые разрывы могут быть при этом очень сильными.

Согласно его оценке, самые низкие темпы увеличения показателя будут в сфере услуг и торговли. «В среднем, по росту реальных доходов населения — с учетом новых компенсаций и выплат, которые осуществляет государство, — на показатель, изначально установленный Минэкономразвития на конец 2024 года, в 2,5 процента мы выйдем», — сказал эксперт.

Говоря об обновленных прогнозах ведомства, предусматривающих более значительный рост, собеседник агентства отметил, что они были сделаны до корректировки данных по инфляции — в апреле прогноз Банка России по инфляции в 2024 году составлял 4,3-4,8 процента, а в конце июля достиг 6,5-7 процентов.

Реальные располагаемые доходы россиян растут в течение нескольких месяцев значительными темпами. В октябре-декабре 2023 года показатель вырос на 8 процентов (всего за год на 5,4 процента), в первом квартале — на 5,8 процента, во втором — на 9,6 процента в годовом сравнении.

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