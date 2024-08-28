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14:22, 28 августа 2024Экономика

На китайском рынке облигаций заметили растущий пузырь

Financial Times: планы КНР выпустить новые облигации могут привести к пузырю

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Желание Народного банка Китая выпустить до конца года гособлигации на миллиарды долларов угрожает финансовой стабильности страны, потому что может привести к формированию пузыря. Об этом говорится материале Financial Times.

Инвесторы и источники, близкие к регулятору, объясняют опасение сверхактивными покупками облигаций, что объясняется проблемами других ценных бумаг. В результате их стоимость резко выросла, а доходность опустилась ниже 2,2 процента.

Один из собеседников издания указал, что из-за постоянного ускорения выпуска облигаций, который сопровождается замедлением темпов роста экономики, в выигрыше окажутся те, кто ставят на понижение («медведи»).

На этой неделе Народный банк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы понять, готов ли он к кризису на рынке облигаций. В определенных условиях концентрация капитала в них может обернуться паническим бегством, и финансовые организации должны быть в состоянии справиться с проблемами.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Китая, второй по величине в мире, столкнулся с рекордным за четыре года падением объемов торгов, что может предшествовать панике. Такая ситуация наблюдается на фоне четвертого подряд убыточного года.

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