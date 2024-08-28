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12:50, 28 августа 2024Россия

Бывший депутат Госдумы рассказал о новом ДТП с лосем

Бывший депутат Госдумы Рашкин назвал новое ДТП с лосем случайным совпадением

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин назвал новое ДТП с наездом на лося случайным совпадением. Его рассказ опубликовал Telegram-канал Shot.

Экс-парламентарий пояснил, что автомобиль Lada в этот раз направлялся на молодежный комсомольский форум в Мордовию. На пути машины, по словам Рашкина, возник парнокопытный.

Бывший член Госдумы отметил, что авто принадлежит областному комитету КПРФ, за рулем на ней ездят два водителя. Самого же Рашкина партия отправила в Иркутск. Обвинения в свой адрес он счел «бредом сивой кобылы».

До этого стало известно, что автомобиль Рашкина попал в аварию с участием лося. ДТП произошло в Саратовской области между селами Широкое и Большая Каменка.

Осенью 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения туши лося в машине у Рашкина. Позднее он признался в охоте на животное и добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет. Позднее в мае Госдума досрочно лишила его полномочий. Он занимал этот пост с 1999-го.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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