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20:44, 27 августа 2024Россия

Машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Рашкина попала в ДТП с лосем

В Саратовской области машина экс-депутата Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла между селами Широкое и Большая Каменка. Отмечается, что животное сбили на автомобиле Lada Largus, в котором экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.

Кто управлял машиной, не уточняется, но водитель не пострадал.

Осенью 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения туши лося в машине у Рашкина. Позднее он признался в охоте на животное и добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту. «Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — подчеркнул он.

22 апреля 2022 года Рашкина приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет. Позднее в мае Госдума досрочно лишила его полномочий. Он занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.

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