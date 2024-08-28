Четыре беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: четыре беспилотника сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор.

Ранее система ПВО сработала в небе над акваторией Черного моря и сбила украинский беспилотник. Еще один дрон был сбит над территорией Курской области.

Также беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 26 августа атаковали Саратовскую область.