Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:28, 28 августа 2024Россия

Четыре беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: четыре беспилотника сбили в Ростовской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор.

Ранее система ПВО сработала в небе над акваторией Черного моря и сбила украинский беспилотник. Еще один дрон был сбит над территорией Курской области.

Также беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранним утром 26 августа атаковали Саратовскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      QIWI сменила название

      Женщина получила дом бывшего мужа и стала устраивать там голые вечеринки

      Четыре беспилотника сбили в российском регионе

      Главу российской компании арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      В России призвали ввести маркировку чая

      Российский теннисист уступил в самом длинном матче в истории US Open

      Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

      В Госдуме предложили предоставить дополнительный отпуск представителям ряда профессий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше