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07:48, 28 августа 2024Мир

Члены команды Трампа устроили перепалку с сотрудником кладбища

2 члена команды Трампа устроили перепалку с сотрудником Арлингтонского кладбища

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Два члена команды кандидата в президенты США Дональда Трампа устроили перепалку с сотрудником Арлингтонского кладбища в Вашингтоне. Об этом сообщила радиостанция NPR со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Трамп принимал участие в траурной церемонии в память о жертвах теракта в аэропорту Кабула, совершенного 26 августа 2021 года. Жертвами атаки стали 13 американских солдат и около 170 граждан Афганистана.

По информации радиостанции, во время церемонии сотрудники штаба Трампа пытались снять на фото и видео секции, где похоронены недавние жертвы. При этом администрация кладбища заранее предупредила, что вести съемку могут только местные сотрудники.

Служащий кладбища попытался помешать членам команды Трампа вести съемку, однако те оскорбили и оттолкнули его. Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг в комментарии для NPR рассказал свою версию событий.

«Дело в том, что частному фотографу разрешили находиться на территории, и по какой-то причине неназванный человек, явно страдающий психическим расстройством, решил физически заблокировать членов команды президента Трампа во время весьма торжественной церемонии», — заявил Чунг.

Ранее Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы.

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      Евгений Силаев
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