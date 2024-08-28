Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 28 августа 2024Мир

Трамп оценил новое обвинение по делу о штурме Капитолия

Трамп назвал новую попытку обвинить его в суде вмешательством в выборы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Экс-глава США Дональд Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Это просто попытка вмешаться в выборы и отвлечь американцев от катастроф, которые Камала Харрис привлекла на нашу страну: вторжение на границе, преступления мигрантов, инфляция, угроза третьей мировой», — посетовал Трамп.

Ранее спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против Трампа. Смит настаивает на необходимости привлечь политика по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у экс-президента.

Ранее сообщалось, что суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в Капитолий во время штурма. Как уточняет NBC News, во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.

6 августа суд Манхэттена (Нью-Йорк) постановил отложить вынесение решения по иммунитету Дональда Трампа до 16 сентября. В июле Верховный суд США постановил, что политик обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Саратовской области опровергли информацию о заходе в регион украинской ДРГ. Что происходит в приграничных районах?

      Трамп оценил новое обвинение по делу о штурме Капитолия

      Стало известно о вербовке наемников ВСУ в Южной Америке

      Депутат привел подробности ранения главы муниципального округа в Брянской области

      «Мисс Нью-Йорк» 1995 года опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Против Трампа передали повторное обвинительное заключение в суд

      В Польше заявили о невозможности передать Украине свои самолеты

      В Пентагоне заявили о новой угрозе со стороны Северной Кореи

      Учительница пять месяцев занималась сексом со школьником и избежала тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше