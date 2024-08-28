Трамп оценил новое обвинение по делу о штурме Капитолия

Трамп назвал новую попытку обвинить его в суде вмешательством в выборы

Экс-глава США Дональд Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Это просто попытка вмешаться в выборы и отвлечь американцев от катастроф, которые Камала Харрис привлекла на нашу страну: вторжение на границе, преступления мигрантов, инфляция, угроза третьей мировой», — посетовал Трамп.

Ранее спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против Трампа. Смит настаивает на необходимости привлечь политика по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у экс-президента.

Ранее сообщалось, что суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в Капитолий во время штурма. Как уточняет NBC News, во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.

6 августа суд Манхэттена (Нью-Йорк) постановил отложить вынесение решения по иммунитету Дональда Трампа до 16 сентября. В июле Верховный суд США постановил, что политик обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.