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23:54, 27 августа 2024Мир

В США вынесли приговор фигуранту дела о штурме Капитолия

В США мужчина, который первым проник в Капитолий, приговорен к 53 месяцам тюрьмы

Фото: Pool / Reuters

Суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в Капитолий во время штурма. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.

13 февраля кандидат в президенты США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году.

1 июля Верховный суд США постановил, что бывший американский лидер обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

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      Евгений Силаев
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