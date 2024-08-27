В США вынесли приговор фигуранту дела о штурме Капитолия

В США мужчина, который первым проник в Капитолий, приговорен к 53 месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил к 53 месяцам тюрьмы мужчину, который 6 января 2021 года первым проник в Капитолий во время штурма. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Во время судебных слушаний фигурант заявил, что до сих пор верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы.

13 февраля кандидат в президенты США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году.

1 июля Верховный суд США постановил, что бывший американский лидер обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

