BMC Ecology and Evolution: раскрыты неоправданные страхи Дарвина

Группа седиментологов и стратиграфов из Утрехтского университета и ряда других учреждений Нидерландов и Великобритании раскрыла, что страхи Дарвина о том, что пробелы в эволюционной летописи представляют проблему, были неоправданными. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Ecology and Evolution.

Исследователи установили, что хотя неполнота ископаемой летописи может казаться проблематичной, ее регулярность играет ключевую роль в точности реконструкции эволюционной истории. Если пробелы в летописи присутствуют, но они регулярны, эволюционные процессы можно воспроизвести достаточно точно. Нерегулярные и длительные пробелы, напротив, искажают результаты.

Для анализа влияния неполноты ученые применили компьютерное моделирование геологических процессов, что позволило изучить различные режимы эволюции в контексте формирования карбонатных отложений. Моделирование помогло понять, как различные архитектуры осадочных слоев и изменения уровня моря влияют на восстановление эволюционной истории.

Полученные данные показали, что даже при значительной неполноте ископаемой летописи наличие регулярных пробелов делает возможной точную реконструкцию эволюционных процессов. Кроме того, опасения Чарльза Дарвина, касающиеся невозможности распознать постепенные эволюционные изменения из-за пробелов в летописи, были необоснованными. Современные геологические методы и модели позволяют с высоким разрешением восстановить эволюцию даже на больших временных интервалах.