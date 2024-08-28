Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 28 августа 2024Наука и техника

Раскрыты неоправданные страхи Дарвина

BMC Ecology and Evolution: раскрыты неоправданные страхи Дарвина

Фото: Natalia Gasiorowska / Unsplash

Группа седиментологов и стратиграфов из Утрехтского университета и ряда других учреждений Нидерландов и Великобритании раскрыла, что страхи Дарвина о том, что пробелы в эволюционной летописи представляют проблему, были неоправданными. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Ecology and Evolution.

Исследователи установили, что хотя неполнота ископаемой летописи может казаться проблематичной, ее регулярность играет ключевую роль в точности реконструкции эволюционной истории. Если пробелы в летописи присутствуют, но они регулярны, эволюционные процессы можно воспроизвести достаточно точно. Нерегулярные и длительные пробелы, напротив, искажают результаты.

Для анализа влияния неполноты ученые применили компьютерное моделирование геологических процессов, что позволило изучить различные режимы эволюции в контексте формирования карбонатных отложений. Моделирование помогло понять, как различные архитектуры осадочных слоев и изменения уровня моря влияют на восстановление эволюционной истории.

Полученные данные показали, что даже при значительной неполноте ископаемой летописи наличие регулярных пробелов делает возможной точную реконструкцию эволюционных процессов. Кроме того, опасения Чарльза Дарвина, касающиеся невозможности распознать постепенные эволюционные изменения из-за пробелов в летописи, были необоснованными. Современные геологические методы и модели позволяют с высоким разрешением восстановить эволюцию даже на больших временных интервалах.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд

      Российский «КУБ» назвали «высокоточной кувалдой»

      В США сократились запасы нефти

      Стало известно об истечении срока ареста Дурова

      Россияне стали чаще знакомиться онлайн

      В России отреагировали на объявление в розыск брата Дурова во Франции

      Работодатели изменили отношение к кандидатам без опыта

      В Германии прогремел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов

      Мужчина несколько месяцев хранил останки 103-летней матери в морозилке ради ее пенсии

      Жителям Курчатова раскрыли способ попасть в город после введения ограничений на въезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше