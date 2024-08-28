Депутат привел подробности ранения главы муниципального округа в Брянской области

Депутат ГД Журавлев: Подольный сам бросился тушить пожар после атаки дрона ВСУ

Александр Подольный, глава Стародубского муниципального округа, сам бросился тушить пожар в одном из домовладений в селе Курковичи (Брянская область), начавшийся после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате он угодил под повторный удар и был ранен, подробности случившегося привел депутат Госдумы Алексей Журавлев в Telegram-канале.

«При одной из вражеских атак не растерялся, сам бросился тушить пожар после взрыва украинского дрона и угодил под второй — оператор не мог не видеть, что бьет по гражданским. Александру Владимировичу Подольному — сил и скорейшего выздоровления!», — пожелал парламентарий.

Также депутат рассказал, что лично знаком с пострадавшим главой муниципального образования и что они вместе занимались проверкой готовности приграничных регионов России к вражеским атакам.

Вместе с Александром Подольным в ходе атаки БПЛА ВСУ пострадали еще два человека — сотрудник МЧС, прибывший на место происшествие тушить возгорание в составе пожарного расчета, и водитель. Всех их доставили в районную больницу.