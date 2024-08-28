Девушка бесследно исчезла во время купания в море с друзьями и была найдена бездыханной

Daily Mail: британка исчезла в море во время купания и была найдена бездыханной

Британка бесследно исчезла во время купания в море с друзьями и была найдена спасателями бездыханной. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на курорте Схевенинген, Нидерланды, вечером 25 августа. 18-летняя девушка купалась в море с тремя приятелями и ударилась о скалистый пирс из-за волн. Пытавшиеся помочь ей друзья тоже пострадали и чудом смогли выбраться на берег. Поиски пропавшей продолжались еще несколько часов.

Вскоре спасателям удалось найти в воде бездыханного человека. Предполагается, что это и есть исчезнувшая британка.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.