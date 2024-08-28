Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 28 августа 2024Путешествия

Девушка бесследно исчезла во время купания в море с друзьями и была найдена бездыханной

Daily Mail: британка исчезла в море во время купания и была найдена бездыханной

Фото: Dr. Azrael Tod / Wikimedia

Британка бесследно исчезла во время купания в море с друзьями и была найдена спасателями бездыханной. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на курорте Схевенинген, Нидерланды, вечером 25 августа. 18-летняя девушка купалась в море с тремя приятелями и ударилась о скалистый пирс из-за волн. Пытавшиеся помочь ей друзья тоже пострадали и чудом смогли выбраться на берег. Поиски пропавшей продолжались еще несколько часов.

Вскоре спасателям удалось найти в воде бездыханного человека. Предполагается, что это и есть исчезнувшая британка.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

      Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

      Дочь Машкова заявила о тоске по России

      Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

      Российский полицейский изнасиловал задержанную

      На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

      Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

      ЕС начал расследовать предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей

      Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше