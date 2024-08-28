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23:40, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Дурова обвинили в шести правонарушениях

Прокуратура Парижа: Дурова обвинили в шести правонарушениях
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется во Франции в шести правонарушениях и уголовных преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В частности, бизнесмена обвиняют в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций; отказе предоставить по запросу уполномоченных органов данные или документы; сокрытии преступлений в составе организованной преступной группы; в распространении детского порно, в обороте наркотиков и в других преступлениях.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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