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09:21, 28 августа 2024Силовые структуры

Двум российским заключенным дали новый срок за призывы к терроризму

В ХМАО два российских заключенных получили срок за призывы к терроризму

Фото: Иван Водопьянов / Комммерсантъ

В Ханты-Мансийске двум ранее осужденным российским заключенным дали срок за публичные призывы к террористической деятельности и участие в террористической организации. Об этом в среду, 28 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывавший наказание за расправу выходец из Азербайджана и уроженец Нижневартовска склоняли осужденных в колонию к участию в террористической деятельности и призывали к участию в терактах. В 2021 году региональное управление ФСБ узнало о тюремной ячейке и возбудили уголовное дело. Оба получили новый срок.

Так уроженцу Азербайджана дали 18 лет колонии, а его подельника приговорили к 11 годам колонии. Оба проведут срок в колониях особого режима.

23 августа сообщалось, что заместитель главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественного совета при ФСИН России, имам-хатыб Денис хазрат Мустафин предложил высылать из России осужденных за экстремизм и терроризм иностранцев для их заключения на родине.

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