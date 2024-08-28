Экономисты назвали неподходящее время для покупки акций

Экономист Селезнев: акции ряда компаний подешевеют до исторических минимумов

В настоящее время хорошую доходность в России показывают флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Центрального банка. Об этом «Ленте.ру» заявил декан факультета международных экономических отношений финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По его словам, это хороший инструмент для сохранения и приумножения сбережений. Практически безрискового. А что касается акций, то по большинству компаний наблюдается нисходящий тренд. Дивиденды не впечатляют.

«Дело в том, что 7-10-12 процентов — это не те цифры, на которые рассчитывает инвестор, когда деньги можно просто положить на депозит под 18 процентов», — констатировал Селезнев.

Поэтому, как полагает экономист, сейчас не самое подходящее время для покупки акций. Он уверен, что рынок продолжит падать, тем более что, по некоторым прогнозам, он не снизился даже на половину того значения, на которое опустится в будущем.

«Стоимость акций целого ряда компаний обновит исторические минимумы. Ситуация до конца года будет только ухудшаться и усугубляться. Входить надо тогда, когда будут явные признаки разворота на рынке. Пока таких признаков нет: сохраняется среднесрочно нисходящий тренд. Так что сейчас о покупках речи быть не может», — убежден Селезнев.

В перспективе же стоит присмотреться к покупке ценных бумаг сырьевых, энергетических предприятий и компаний, связанных с ретейлом. Последние перекладывают инфляцию на плечи потребителей, поэтому их акции продолжают выглядеть привлекательно.

Также Селезнев заметил, что сейчас выгодно покупать облигации федерального займа.

В свою очередь, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов констатировал, что раньше россияне могли пользоваться простой, но тем не менее работающей стратегией «купил и держи». Она основывалась на том, что на длительных промежутках времени стоимость ценных бумаг растет. И снизив риски за счет диверсификации, то есть купив большое количество разных бумаг, можно было, даже не имея специальных знаний, вполне неплохо зарабатывать на росте фондового рынка. Но сейчас из-за сложной внешнеполитической обстановки риски этой стратегии сильно выросли.

По его словам, надежных способов определить лучший сектор экономики (с учетом такого фактора, как санкции) не существует. Многие закономерности, которые были раньше из-за санкций, потеряли актуальность.

«Что касается облигаций федерального займа, то на горизонте год-два они выглядят достаточно надежными. Более того, сейчас из-за высокой ключевой ставки наблюдается ситуация, когда доходность ОФЗ превышает инфляцию. Но такие параметры у ОФЗ наблюдаются и из-за хорошего положения дел с бюджетом. Если наполнение бюджета ухудшится, то надежность этих ценных бумаг понизится пропорционально. Поэтому на коротком горизонте ОФЗ смотрятся надежно. Но что будет дальше — большой вопрос», — рассказал Хестанов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко обратил внимание, что индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов с июня 2023 года. Возможно, что еще до конца года он опустится до 2600. В таких условиях инвестировать в фондовый рынок можно, но небольшими сумами и не последними деньгами. Рост фондового рынка может начаться тогда, когда будет постепенно снижаться ключевая ставка Банка России.

В свою очередь, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер призвал россиян, выходящих на фондовый рынок, помнить о нескольких важных вещах. Во-первых, на фондовом рынке не действует система страхования вкладов — при противоправных действиях или потере лицензии брокера или депозитария средства можно потерять и, скорее всего, безвозвратно. Во-вторых, на фондовом рынке нет гарантированной доходности. Цены на активы могут меняться неограниченно, а значит, убытки могут дойти до 100 процентов от суммы вложенных средств.

Если же человек решил вложить средства именно в акции, то, как полагает Скапенкер, неправильно сосредотачиваться на акциях компаний одного сектора.

«Даже при минимальных инвестируемых суммах целесообразно купить акции двух-трех компаний из разных сегментов, минимизировав отраслевой риск. Если говорить об относительно надежных бумагах, то на начальном этапе инвестиционной деятельности сферы не так уж и важны – и промышленность, и энергетика, и финансы дадут сопоставимую доходность», — сказал он.

А вот если инвестор хочет получить очень высокий доход и, соответственно, готов к высокому риску, то ему стоит обратить внимание на более венчурные сферы — информационные технологии, межотраслевые стартапы, биотехнические проекты.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи 28 августа снижался больше чем на два процента. Таким образом он потерял результаты максимального за 2,5 года взлета, отмеченного в начале текущей недели.