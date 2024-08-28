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14:32, 28 августа 2024Экономика

Индекс Мосбиржи обвалился после рекордного взлета

Индекс Мосбиржи снижается 28 августа более чем на 2 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи снижается более чем на два процента, растеряв результаты максимального за 2,5 года взлета, зафиксированного в начале текущей недели. Об этом свидетельствуют данные, публикующиеся на сайте площадки.

На момент написания материала показатель падал на 2,15 процента, до 2671,74 пункта.

Снижение российского фондового рынка продолжается более трех месяцев, за этот период индекс упал почти на четверть, завершив предыдущую торговую неделю обвалом на 2,32 процента, до 2 662,47 пункта. Однако уже в понедельник он перешел к росту, отыграв последствия эмоциональных распродаж и подскочив в итоге на рекордные с апреля 2022-го пять процентов.

В среду индекс снижается в том числе на фоне рухнувшей более чем на 21 процент стоимости акций лесопромышленного холдинга «Сегежа», который опубликовал полугодовую статистику и объявил о решении провести допэмиссию.

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