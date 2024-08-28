Индекс Мосбиржи обвалился после рекордного взлета

Индекс Мосбиржи снижается 28 августа более чем на 2 %

Индекс Мосбиржи снижается более чем на два процента, растеряв результаты максимального за 2,5 года взлета, зафиксированного в начале текущей недели. Об этом свидетельствуют данные, публикующиеся на сайте площадки.

На момент написания материала показатель падал на 2,15 процента, до 2671,74 пункта.

Снижение российского фондового рынка продолжается более трех месяцев, за этот период индекс упал почти на четверть, завершив предыдущую торговую неделю обвалом на 2,32 процента, до 2 662,47 пункта. Однако уже в понедельник он перешел к росту, отыграв последствия эмоциональных распродаж и подскочив в итоге на рекордные с апреля 2022-го пять процентов.

В среду индекс снижается в том числе на фоне рухнувшей более чем на 21 процент стоимости акций лесопромышленного холдинга «Сегежа», который опубликовал полугодовую статистику и объявил о решении провести допэмиссию.