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20:54, 28 августа 2024Мир

ЕС начал расследовать предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей

FT: ЕС расследует возможное предоставление Telegram данных о числе пользователей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, чтобы избежать исполнения дополнительных правил. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Эксперты ЕС по правовым вопросам и данным подозревают, что приложение занижает свое присутствие в ЕС, чтобы не превышать порог в 45 миллионов пользователей, при превышении которого крупные онлайн-платформы подпадают под действие ряда правил Брюсселя, призванных ограничить их влияние», — говорится в материале.

Отмечается, что в феврале Telegram заявил, что у него 41 миллионов пользователей в ЕС. Согласно Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), Telegram должен был предоставить обновленную цифру в этом месяце, но не сделал этого, ответив лишь, что у него «значительно меньше, чем 45 млн среднемесячных активных получателей в ЕС».

По словам двух официальных лиц Евросоюза, непредоставление новых данных означает, что Telegram нарушает DSA. Они уточнили, что расследование ЕС, вероятно, покажет, что истинное число превышает пороговое значение для «очень крупных онлайн-платформ».

Ранее Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова, объявили в розыск во Франции. Ордера на арест Павла и Николая выдали 25 марта по обвинениям, включающим пособничество в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.

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