Еще одна страна начала блокировать российские платежи

«Ъ»: банки ОАЭ начали блокировать российские платежи за электронику из Китая

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из них, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.

Собеседники издания связывают ситуацию с угрозой вторичных санкций со стороны США, из-за чего ранее к аналогичной политике в отношении платежей из России пришли банки других стран, в том числе в самом Китае. Там блокировка началась еще весной.

Гендиректор российского производителя электроники «Бештау» Олег Осипов указал, что проблемы инициируют китайские организации. Банки запрашивают у компаний из Дубая о происхождении проходящих через них средств и таможенную декларацию о том, что было вывезено из страны.

По его оценке, усложнение платежей и логистики приведет к росту стоимости электронных компонентов в России на пять процентов к декабрю. Учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов дает более высокую оценку — восемь-десять процентов, к тому же к началу зимы может возникнуть дефицит потребительской техники.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич отметил, что Китай действительно не очень любит, когда сделки проводятся через третьи страны. А что касается реакции ОАЭ, то она была ожидаемой после очередного предупреждения США.

Две недели назад представители импортеров из Китая рассказали, что ситуация с платежами снова ухудшилась, блокировать переводы из России начали не только крупные, но и мелкие региональные банки. Каналы связи через страны Средней Азии также постепенно обрезают.