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07:51, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Евросоюз изучит возможность обучения солдат на территории Украины

Politico: ЕС обдумывает запрос Киева на обучение солдат на территории Украины

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Евросоюз изучит запрос Киева и обдумает возможность обучения солдат на территории Украины, если будут соблюдены «необходимые политические и оперативные условия». Это указано в документе Службы внешних действий ЕС, с которым ознакомился Politico.

«Необходим дальнейший и более всеобъемлющий анализ, чтобы полностью оценить риски и возможные меры по смягчению последствий, а также политические и оперативные преимущества проведения некоторых учебных заготовок» на украинской территории, значится в документе «Стратегический обзор EUMAM UKRAINE» (название учебной миссии ЕС для бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ)).

К этой идее были открыты ранее Франция и Литва, однако такие страны, как Германия, выразили опасения, что подобный шаг лишь обострит геополитическую напряженность в отношениях с РФ, будет выглядеть как провокация и поставит жизни западных инструкторов под угрозу.

В запросе Киева на подготовку войск на Украине отмечается, что с точки зрения логистики этоот процесс будет более быстрым, простым и экономным. Альтернативным вариантом названо обучение в соседствующих с республикой странах.

Согласно информации издания, к концу лета 2024 года около 60 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение за границей, в основном в таких странах, как Германия и Польша. Мандат EUMAM хотят продлить на два года, переместив обучение военных ближе к украинским границам. Документ предстоит обсудить на встрече министров иностранных дел и обороны в конце недели.

Ранее была раскрыта численность иностранных наемников на стороне ВСУ. На данный момент на стороне ВСУ воюют порядка 5,5-6 тысяч наемников, рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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      Александра Синицына
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