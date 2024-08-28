В ФБР раскрыли данные о расследовании покушения на Трампа

ФБР не нашло мотивов покушавшегося на экс-президента Трампа

ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на американского экс-президента Дональда Трампа, заявил высокопоставленный представитель ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Бюро не считает, что у правонарушителя были соучастники, или что к случившемуся причастно иностранное государство, отметил он.

«ФБР не определило четкий мотив. Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств того, что у подозреваемого были соучастники», — раскрыл детали представитель бюро.

Он добавил, что подозреваемый искал в сети данные о съездах демократов и республиканцев, а также о главе США Джо Байдене. В крови задержанного не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.