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22:11, 28 августа 2024Мир

В ФБР раскрыли данные о расследовании покушения на Трампа

ФБР не нашло мотивов покушавшегося на экс-президента Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Rebecca Cook / Reuters

ФБР до сих пор не установило мотивов покушавшегося на американского экс-президента Дональда Трампа, заявил высокопоставленный представитель ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Бюро не считает, что у правонарушителя были соучастники, или что к случившемуся причастно иностранное государство, отметил он.

«ФБР не определило четкий мотив. Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств того, что у подозреваемого были соучастники», — раскрыл детали представитель бюро.

Он добавил, что подозреваемый искал в сети данные о съездах демократов и республиканцев, а также о главе США Джо Байдене. В крови задержанного не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

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      Марина Совина
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