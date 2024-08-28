Президент Аргентины пошел на попятную после роста инфляции

Президент Аргентины Милей снизит повышенный им ключевой налог из-за роста цен

Правительство Аргентины анонсировало резкое, до 7,5 процента, снижение ключевого налога на импортные товары, рост которого до 17,5 процента стал одной из реформ президента Хавьера Милей, пришедшего к власти в конце прошлого года. Об этом со ссылкой на официальное заявление пишет Bloomberg.

«Налог ради инклюзивной и солидарной Аргентины» (PAIS) введен еще в 2019 году. В рамках программы шоковых экономических реформ, обещание которых и помогло Милею стать во главе страны, власти попытались нарастить доходы от него.

Поводом для того, чтобы пойти на попятную, стал слишком резкий рост цен на закупки товаров из-за рубежа, что не позволяет справиться с инфляцией. В июле рост цен составил всего четыре процента (минимум с начала года), однако в годовом исчислении инфляция достигла максимальных в мире 263 процентов.

В общей сложности за семь месяцев PAIS принес в бюджет 4,3 триллиона песо (4,5 миллиарда долларов), что составляет около шести процентов от общей суммы налогов.

По итогам 2023 года Аргентина обогнала Венесуэлу и с результатом 211 процентов стала страной с самой высокой в мире инфляцией. Неспособность действующих властей повлиять на ситуацию стала основной причиной прихода к власти экстравагантного политика с оригинальной программой.