Генералу МЧС смягчили обвинение по делу о махинациях с песком

Прокурор попросил суд смягчить обвинение экс-главе ГУ МЧС по Кубани Волынкину

В Советском районном суде Краснодара начался процесс над бывшим руководителем Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олегом Волынкиным, обвиняемым в должностном преступлении. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании прокурор попросил смягчить квалификацию действий генерала с части 3 на часть 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Теперь Волынкину вместо наказания до 10 лет грозит срок до четырех лет лишения свободы.

Суд продлил на шесть месяцев содержание генерала под домашним арестом.

По версии следствия, в 2021 году генерал Волынкин дал поручение подчиненным перевести 7,4 миллиона рублей бизнесмену Андрею Кольцову на закупку песчано-гравийной смеси, битума, бетона, армированной стали, песка для ремонт пожарных частей в центре Адлера и Олимпийском парке. При этом глава кубанского МЧС не убедился, что материалы поставлены в полном объеме, чем воспользовался поставщик и за счет приписок похитил из бюджета три миллиона рублей. Кольцов за это получил условный срок.